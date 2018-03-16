Очевидцы утверждают, что мужчина совершил самоубийство

Как рассказали очевидцы изданию " Информатор ", погибшему 20-25 лет, он умер от кровопотери в результате ранения в шею. На входе в заведение лужа крови.

Ресторан закрыт для посетителей на время проведения следственных действий.

В полиции Подольского района рассказали, что проводится следственно-оперативная работа и от комментариев воздержались.

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В полиции позже уточнили, что личность погибшего уже установлена ​​- это мужчина 1989 года рождения, житель столицы. По словам свидетелей, он несколько раз ударил себя ножом в шею. Эта информация проверяется.

"Предварительно известно, что человек с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - рассказали в полиции.

По факту полиция намерена открыть уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.