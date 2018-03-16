|В одном из ресторанов Киева обнаружили тело мужчины, - полиция
|16.03.2018 15:48
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Очевидцы утверждают, что мужчина совершил самоубийствоВ пятницу, 16 марта, в популярном киевском заведении "Пузата хата" возле Контрактовой площади обнаружили тело мужчины.
Фото: kiev.informator.ua
Как рассказали очевидцы изданию " Информатор ", погибшему 20-25 лет, он умер от кровопотери в результате ранения в шею. На входе в заведение лужа крови.
Ресторан закрыт для посетителей на время проведения следственных действий.
В полиции Подольского района рассказали, что проводится следственно-оперативная работа и от комментариев воздержались.
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В полиции позже уточнили, что личность погибшего уже установлена - это мужчина 1989 года рождения, житель столицы. По словам свидетелей, он несколько раз ударил себя ножом в шею. Эта информация проверяется.
"Предварительно известно, что человек с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - рассказали в полиции.
По факту полиция намерена открыть уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, 6 марта в центре Киева во дворе домов по ул. Лютеранской неизвестный нанес смертельное ножевое ранение 37-летнему киевлянину и скрылся.