Визит президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область не
анонсировался. По словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко,
глава государства посетил Катериновку и Золотое. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Порошенко побывал в Луганской
области Фото: president.gov.ua "Президент посетил освобожденную
Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено
контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его
работу заблокировали российские оккупанты", – сообщил он.
https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1482403971869127
На сайте президента визит не анонсировался.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками.
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