Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури (Грузия) травмы получили двое граждан Украины, сообщает Консульская служба МИД Украины. "Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщили в Консульской службе в пятницу днем. Ранее, что в результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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