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Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД
16.03.2018 15:52

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

 В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури (Грузия) травмы получили двое граждан Украины, сообщает Консульская служба МИД Украины.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщили в Консульской службе в пятницу днем.

Ранее, что в результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи.

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