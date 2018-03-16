|МИД Британии считает, что приказ отравить Скрипаля отдал лично Путин
|16.03.2018 15:56
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Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиянГлава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.
Фото: REUTERS
Об этом сообщает Reuters .
"У нас спор с путинским Кремлем и с его решением - а мы считаем, что практически наверняка направить использования нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением" , - заявил британский министр.
Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих русских. "В результате того, что происходит, русофобии не должно быть", - сказал Джонсон.
Отметим, в связи с инцидентом Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян , чьи активы находятся в Великобритании.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
Трамп, Мэй, Меркель и Макрона отмечают, что военную нервно-паралитическое вещество, разработанную в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности" , - говорится в заявлении.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.