Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих россиян

Об этом сообщает Reuters .

"У нас спор с путинским Кремлем и с его решением - а мы считаем, что практически наверняка направить использования нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые после Второй мировой войны было его решением" , - заявил британский министр.

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон вместе с тем не имеет ничего против самих русских. "В результате того, что происходит, русофобии не должно быть", - сказал Джонсон.

Отметим, в связи с инцидентом Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян , чьи активы находятся в Великобритании.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрона отмечают, что военную нервно-паралитическое вещество, разработанную в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности" , - говорится в заявлении.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.