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В Киеве из-за непогоды ограничат въезд грузовиков до 19 марта
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16.03.2018 16:00
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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации
Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения
погодных условий в столице будет рекомендовано объявить 19 марта
выходным днем. Ограничение въезда грузовиков начнут
действовать 16 марта с 19.00 Фото: ЕРА 16 до 19 мартав связи
со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда
большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом заявил
первый заместитель главы Киевской городской государственной
администрации Николай Поворозник во время заседания Киевского
городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
сообщает пресс-служба столичной власти.По словам Поворозника,
сегодня ограничение начнут действовать с 19.00."Режим ограничения
въезда предусматривает, что соответствующие службы оперативно будут
принимать решение о запрете или разрешении на проезд грузовиков в
город, несмотря на погодные условия", – сказал он.Поворозник
отметил, что режим ограничения будет действовать до отдельного
распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.Он
добавил, что в случае значительного ухудшения погодных условий
будет рекомендовано объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.
Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных
учебных заведений.13 марта синоптик Наталья Диденко сообщила, что с
17 марта в Украину прийдет похолодание. Кроме осадков, сильного
ветра и морозов, особую сложность может принести гололедица на
дорогах.
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