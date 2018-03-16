"Мстители: Война бесконечности". Вышел второй трейлер фильма с Хемсвортом, Хиддлстоном и Йоханссон. Видео
16.03.2018 16:08
Опубликован второй трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности".
Мстителям и их союзникам предстоит преодолеть космическую угрозу –
Таноса. Тиран намерен собрать шесть Камней бесконечности –
сверхмощных артефактов, с помощью которых можно менять реальность.
Роли исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Скарлетт Йоханссон,
Крис Пратт, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало.
Премьера ленты назначена на май 2018 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Лента выйдет а мае 2018
года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube