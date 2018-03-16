По данным СМИ, соответствующая инициатива возникла еще до отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача

Британские власти готовит аналог "списка Магнитского" - закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, вывели свои деньги на Запад, пишет The Times .

Если будет установлено, что Абрамович приобретал активы в Англии за полученные незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов - в том числе и "Челси". Также санкции могут задеть футбольный клуб "Арсенал", акционером которого является олигарх Ализер Усманов.

Ранее издание The Daily Telegraph также писало, что в отношении российских официальных лиц, причастных к коррупции и нарушений прав человека, британские власти может ввести более жесткий режим санкций.

По ее данным, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд согласовали планы по принятию национального аналога "акта Магнитского". Как отмечает газета, соответствующая инициатива возникла еще до отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача.

Это мероприятие поддерживают Лейбористская партия и все большее число консерваторов, включая парламентария Ричарда Беньона. По его словам, принятие подобного закона позволит Палате общин послать "четкий сигнал" всем тем, кто вовлечен в нарушении прав человека. Этим лицам может быть запрещен въезд в страну, а на их активы наложены экономические санкции.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США. В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских чиновников.