Новости с Украины приходят все интереснее и интереснее. Не все понимают, что там ведется большая международная игра, в которой завязаны такие тузы, как Британская Корона, США и Россия.

Многим кажется, что госпереворот в 2014-м преследовал одну-две цели, но самая важная – втянуть Россию в «горячую» войну. В какой-то мере это так. Но если бы Россию удалось втянуть, то это был бы «приятный» довесок, к реальным потребностям.

Украина должна была стать плацдармом и вечно гниющей раной, что для Европы, что для России. Но, как оказалось, Россия умеет решать свои проблемы непредсказуемыми методами. Ни США во главе с Клинтон (я не ошибся, Обама был для Клинтон такой же марионеткой, как Порошенко, разве что умнее и дороже), ни Китай, ни Британская Корона, которая имеет претензии на ЕС и часть Африки, при этом пытаясь руководить в богатой части Ближнего Востока.

Россия в любом варианте развития событий на Украине получала санкции. Тут нет ничего нового, просто бизнес. Разрушив СССР и переведя бувший Союз в капиталистическое русло, наши «партнеры» создали себе конкурента-гиганта, который вытесняет их на рынках и в политическом влиянии на планете. И только если запереть Россию в себе при помощи санкций, освободится тот кусок рынка, на котором можно еще продержаться лет десять-пятнадцать.

Майдан на Украине произошел слишком рано, клинтоновская власть просто ухватилась за возможность, которая открылась в связи с разборками внутри Партии Регионов. Одна часть регионалов решила попугать другую часть, провоцируя народные волнения… Попугала, ничего не скажешь! К середине декабря 2013-го управление майданом было полностью внешним, этого регионалы не ожидали.

Турчинов был нужен для развязывания горячей фазы гражданского противостояния на Украине. Свою роль он сыграл на «отлично». Настало время более «спокойного» Порошенко и Яценюка. Но поскольку все делалось на скорую руку, то наши «партнеры» не учли эксцесс исполнителя. Они не могли ни предсказать, ни просчитать всю глубину жадности тех, кого поставили руководить бывшей Украиной.

Красиво обделалась власть Порошенко и сам Петр Алексеевич во время выборов президента в США. Вот уж кого нужно привлекать «за вмешательство в выборы». И как он только Трампа не называл… Есть даже сведения о финансировании Клинтон «черным налом» с Украины. Думаете, Трамп это забыл? Даже если бы и забыл, то бросать деньги в пропасть с названием Украина не в стиле капиталистов. Им нужна прибыль, а здесь только убытки и очередное оправдание «авжеж».

Пришла пора менять «скакуна», вернее ишака, на менее жадного. К тому же, не стоит забывать о России, которая продемонстрировала, как может забить осиновый кол в успешность Штатов на примере Сирии. Вероятнее только Штатам дадут выйти из конфликта на Ближнем Востоке и сохранить лицо. Но при этом они должны убрать за Клинтон, которая нашкодила на Украине.

Я два года назад писал, что когда конфликт на Украине будет решаться политическим путем, то кризис-менеджер реален только один – Юлия Тимошенко. Меня даже обвиняли некоторые комментаторы в том, что я за нее «мазу тяну». Нет! Но у нее есть три неоспоримых преимущества.

Во-первых: она единственный «с яйцами» политик Украины. Из известных и имеющих опыт.

Во-вторых: у Тимошенко есть административный ресурс такого масштаба, который есть только у Партии Регионов.

В-третьих: ВОНА не Партия Регионов, которая стала нарицательным именем продажности

Кроме прочего она договороспособна. Если забыли, то хочу напомнить, что в период гонения на Тимошенко Януковичем только Путин поддержал Юлю, сказав, что в подписании договора она не нарушила законов, а выполняла то, что ей было сказано высшим руководством Украины.

Еще ей трудно отказать в харизматичности и умении вести дебаты. О плохих сторонах вы знаете и без меня, потому расписывать здесь и сейчас я их не намерен. Кроме прочего есть уверенность, что Тимошенко действует не по своей прихоти. И уверенность эта крепнет после того, как Юля БЕСПЛАТНО встречалась с Дональдом Трампом. Возможно, были встречи и с российским руководством, но нам о них неизвестно, хотя именно это было бы логично.

Именно переживая за свою должность, Петр Порошенко и предпринимает последние политические шаги, начиная от принятия закона «о реинтеграции Донбасса», после подписания которого, война на Донбассе считается общевойсковой операцией и переходит под юрисдикцию Генштаба ВСУ, частью которого является ГУР МО. А Порошенко является главнокомандующим в украинской армии. Он просто дает армии на откуп Донбасс, и списывает все преступления, даже не совершенные. За это армия обязуется выполнять его приказы беспрекословно.

По этой причине (в том числе) разыгралась война между ГУР МО и СБУ, так как СБУ теряет власть над кровавым заработком на Донбассе. Плюс ко всему, на этом фоне ручная генпрокуратура Украины вносит в Раду закон о лишение Савченко депутатской неприкосновенности. Причем здесь Савченко? А вы забыли, кто за нее больше всех на Украине волну гнал? Вы не помните, в какую партию она вступила?

Арест Рубана — из той же истории. Рубан вне политики, но как личность – очень уважаемый человек по обе стороны конфликта. Ему вменяют попытку вооруженного переворота с помощью того оружия, которое «обнаружили» у него в машине. Это было бы смешно, если бы не гибель людей. Причем Рубана пытаются белыми нитками пришить к Тимошенко. И вот тут загадка: зачем Юле взрывать правительственный квартал? Что ей это даст? НИЧЕГО! Зачем Юле покушаться на Яценюка? Он же политический труп и даже в лучшие свои времена не мог составить конкуренцию Тимошенко. А вот у Порошенко есть смысл: во-первых, Яценюк слишком много знает о закулисье майдана, о том, как Порошенко пришел к власти; во-вторых, Правительственный квартал имеет смысл если не уничтожить, то повредить некоторые здания, чтобы скрыть документальные следы преступлений того же Порошенко.

Автомобиль, на котором передвигался Рубан, уже был засвечен в сводках, как подозрительный. Рубан не наивная чукотская девочка, вряд ли он об этом не знал. И уж откровенно глупо было бы ему перевозить оружие в такой машине.

Порошенко сразу возопил о «фактах», которых не было, а ведь факты может установить следствие и суд. Но на современной Украине Порошенко и есть и следствие, и суд; он, вероятно, мнит себя Богом. Ведь для него главное сказать, что «е доказы», предоставлять их не нужно.

Рубан – очень невыгодная фигура для нынешней власти Украины. Он слишком много знает правды о «Боинге», кроме прочего, он часто заявлял, что ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР, а не наоборот, как это утверждают проукраинские пропагандисты.

Судебного решения по Рубану, скорее только, не будет. Только под Киевом гораздо больше оружия, чем Рубан смог бы вывезти из ДНР. Дело, скорее только, развалится, или же будет тянуться как способ держать нож в печени Тимошенко и её окружения. Ведь надо всего-то просто СКАЗАТЬ, что был заговор, вот заговорщики, и их глава – Тимошенко. Тогда «Вона» становится не въездной на Украину.

Тимошенко – серьезный соперник, это не Мишико со своим смешным майданом. И не принимать ее в расчет может только очень самонадеянный дурак, каковым Порошенко не является. Вероятно, Петро просто понимает, что продолжительность его жизни напрямую зависит от продолжительности пребывания на «украинском престоле». От этого и звонки Путину, и стенания на всех европейских массовках.

Пикантности добавляет то, что из всех союзников Порошенко не видно комментариев Авакова, хотя пресс-секретарь ведомства рассказал, что Рубана «вели» 10 месяцев. Аваков самоустранился от этой авантюры. Приходит пора пожинать плоды майдана, они будут горькими, в многих случаях даже ядовитыми.

Вчера Надежда Савченко посетила Верховну Раду, находясь при оружии. Савченко вошла в Раду с гранатами и пистолетом. Мало кто может усомниться в ее решительности. Несмотря на это, вчера же депутаты Рады исключили Савченко из комитета по нацбезопасности. А генпрокурор заявил, что есть неоспоримые доказательства того, что Савченко готовила государственный переворот.

Если с нее снимут депутатскую неприкосновенность, то это позволит взять Савченко под арест. Также Надежда Савченко дала брифинг журналистам перед допросом в СБУ. Во время брифинга она очень не лестно отзывалась об украинской власти, которая довела граждан Украины до нищеты.

А Порошенко пока «балуется в Трампа», повторяя чужой «подвиг» с упавшей фуражкой.

Украина выходит на новый виток конфронтации, есть все шансы считать, что это будет началом исправления нанесенного ущерба. Штатам придется постараться, иначе им не выйти из конфликтов, в которые стану погрузило «глубинное государство» во главе с Клинтон, не потеряв лицо.

«Шоу должно продолжаться», как пел великий Меркюри.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира