|Правила бумерангa: за Украину в итоге именно ЭТИ заплатят самую крутую цену
|16.03.2018 16:13
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Михаил Подоляк
Пунктирно обозначу три базовых тренда последних месяцев. Окончательная самоизоляция (информационная) и закукливание (без-оппозиционное) власти.
Ребята не хотят полноценного диалога с обществом, предпочитая только постановочные pr-диалоги, а оппозицию (любую) не видят в упор...
Настойчивый возврат мрачного прошлого, где совсем иначе расписаны майданные роли.
"Пашинский в качестве модератора снайперов" уже почти устоявшийся мэм.
И вряд ли этот мэм исчезнет из общественной повестки...
Абсолютно неадекватная реакция общества на любые страшилки, рассказанные уполномоченными гос-спикерами.
Сарказм и гомерический смех в ответ на прокурорское сообщени о покушении на Парламент - убийственный диагноз.
Общество перестает боятся и реагировать на картинки заговоров, минометных обстрелов, разоблачение "террористов" и тд.
Странно, но объяснимо...
Тем не менее, правящей коалиции все еще кажется, что они по-прежнему лихо гарцуют на большой белой "Лошади Чемпионов".
А все негативное и претензионное - только лишь банальные происки врагов и профессиональных медийных киллеров.
Ребята несколько видоизменили традиционную демократическцю модель управления. И теперь - после управляемого голосования по Пацкану-Денисовой - они полностью обособились.
Власть, назначающая операционных директоров и - вопреки дем-традиции - они же аудиторы, которые проверяют эту самую власть.
Нелепо? Да.
Счетная палата и "безопасностный омбудсмен" - это и есть закрытие самих себя от общества. Так не принято.
И хотя это аксиоматическое, мне абсолютно понятна мотивация.
Потому что подсознательно ребята совсе не готовы к конкуренции и сильно боятся будущего. Имеем дело с классической психиатрией. Фобии, вытеснение и замещение. Достучаться невозможно...
Впрочем, в среднесрочной перспективе куда важнее кое-что другое.
Глупцам всегда кажется, что когда получаешь ситуативную победу, то это движение только вверх.
К карьерам, состояниям, общественному признанию, вечной беззаботной ресурсной жратве.
На самом деле это всегда движет только вниз.
Потому что ты НЕ сможешь выполнить обещания и получишь разочарование. И потому что нужно будет еще больше работать/пахать, а ты хочешь царствовать и наслаждаться успехом.
И потому что нужно НЕ врать.
Особенно если у тебя есть свой собственный громадный скелет в шкафу. Поведение ребят, пришедших в 2014-м, феноменально.
Чтобы сегодня не паниковать, они должны были в течение полу-года провести два глобальных процесса по прошлым делам.
Экономический и майданно-расследовательский.
Назвать воров-стрелков, показать механику преступления и сговоры.
Но вместо этого ребята умудрились продать "расследования". Клюеву, Курченко, Арбузову, Злочевскому, прочим.
Да, ситуативно заработали. Да, посчитали всех лохами.
Но теперь-то ясно, что это только начало и в итоге именно ЭТИ заплатят самую крутую цену.
И за прошлое и за нынешнее. Простая житейская истина: не думай, что ты самый хитрый...