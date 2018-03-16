Михаил Подоляк

Пунктирно обозначу три базовых тренда последних месяцев. Окончательная самоизоляция (информационная) и закукливание (без-оппозиционное) власти.

Ребята не хотят полноценного диалога с обществом, предпочитая только постановочные pr-диалоги, а оппозицию (любую) не видят в упор...

Настойчивый возврат мрачного прошлого, где совсем иначе расписаны майданные роли.

"Пашинский в качестве модератора снайперов" уже почти устоявшийся мэм.

И вряд ли этот мэм исчезнет из общественной повестки...

Абсолютно неадекватная реакция общества на любые страшилки, рассказанные уполномоченными гос-спикерами.

Сарказм и гомерический смех в ответ на прокурорское сообщени о покушении на Парламент - убийственный диагноз.

Общество перестает боятся и реагировать на картинки заговоров, минометных обстрелов, разоблачение "террористов" и тд.

Странно, но объяснимо...

Тем не менее, правящей коалиции все еще кажется, что они по-прежнему лихо гарцуют на большой белой "Лошади Чемпионов".

А все негативное и претензионное - только лишь банальные происки врагов и профессиональных медийных киллеров.

Ребята несколько видоизменили традиционную демократическцю модель управления. И теперь - после управляемого голосования по Пацкану-Денисовой - они полностью обособились.

Власть, назначающая операционных директоров и - вопреки дем-традиции - они же аудиторы, которые проверяют эту самую власть.

Нелепо? Да.

Счетная палата и "безопасностный омбудсмен" - это и есть закрытие самих себя от общества. Так не принято.

И хотя это аксиоматическое, мне абсолютно понятна мотивация.

Потому что подсознательно ребята совсе не готовы к конкуренции и сильно боятся будущего. Имеем дело с классической психиатрией. Фобии, вытеснение и замещение. Достучаться невозможно...

Впрочем, в среднесрочной перспективе куда важнее кое-что другое.

Глупцам всегда кажется, что когда получаешь ситуативную победу, то это движение только вверх.

К карьерам, состояниям, общественному признанию, вечной беззаботной ресурсной жратве.

На самом деле это всегда движет только вниз.

Потому что ты НЕ сможешь выполнить обещания и получишь разочарование. И потому что нужно будет еще больше работать/пахать, а ты хочешь царствовать и наслаждаться успехом.

И потому что нужно НЕ врать.

Особенно если у тебя есть свой собственный громадный скелет в шкафу. Поведение ребят, пришедших в 2014-м, феноменально.

Чтобы сегодня не паниковать, они должны были в течение полу-года провести два глобальных процесса по прошлым делам.

Экономический и майданно-расследовательский.

Назвать воров-стрелков, показать механику преступления и сговоры.

Но вместо этого ребята умудрились продать "расследования". Клюеву, Курченко, Арбузову, Злочевскому, прочим.

Да, ситуативно заработали. Да, посчитали всех лохами.

Но теперь-то ясно, что это только начало и в итоге именно ЭТИ заплатят самую крутую цену.

И за прошлое и за нынешнее. Простая житейская истина: не думай, что ты самый хитрый...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира