|В ООН сорвали российское выступление об Украине
|16.03.2018 16:16
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Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН.
Представители РФ намекают, что украинские дипломаты причастны к забастовке персонала офиса Совета ООН, из-за которой россияне не смогли выступить, информирует svodka.net.
В пятницу, 16 марта в Женеве сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан, сообщает РИА Новости.
Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН.
О подробностях срыва рассказал руководитель рабочей группы при постоянном представительстве «Республики Крым» при президенте РФ Александр Молохов, который должен был выступать.
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«Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации», — сказал Молохов.
По его словам, Украина стремилась «любым способом» сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.
Он намекнул, что украинские дипломаты могли умышленно подстроить забастовку персонала.
«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил Молохов.
Напомним, накануне Украина созвала заседание Совбеза ООН по Крыму.