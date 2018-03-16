Национальный демократический институт по международным вопросам, который финансируется правительством США, опубликовал результаты исследования общественного мнения, которое проводил в Украине и завершил в декабре 2017 года. 64% украинцев еще не определились с партией, которую считают близкой себе Фото: EPA Согласно полученным данным, больше только негативных оценок украинцы поставили партиям Блок Петра Порошенко и “Народный фронт”, меньше только негативное отношение к себе вызывает Аграрная партия Украины.Развитие демократии в стране поддерживают 84% граждан, независимо от политических предпочтений. 64% украинцев еще не определились с партией, которую считают близкой себе. Больше половины украинцев поддерживают равное участие мужчин и женщин в политической жизни.55% опрошенных хотят, чтобы Украина к 2020 году была членом ЕС, 15% к этому же сроку хотели бы видеть страну участником Евразийского таможенного союза. 40% поддерживают вступление в НАТО к 2020 году. Инфографика: Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" – парламентские партии, которые имеют две самые многочисленные фракции в парламенте, 136 и 81 мандат соответственно. Аграрная партия не баллотировались в 2014 году в парламент. Как заявлял ее лидер Виталий Скоцик, такое решение приняли, чтобы подготовиться к следующим выборам в Раду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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