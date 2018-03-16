|
Опрос американского института: Больше всего негатива у украинцев вызывают БПП и “Народный фронт”, меньше всего – Аграрная партия
|
16.03.2018 16:16
|
Национальный демократический институт по международным вопросам,
который финансируется правительством США, опубликовал результаты
исследования общественного мнения, которое проводил в Украине и
завершил в декабре 2017 года. 64% украинцев еще не определились с
партией, которую считают близкой себе Фото: EPA Согласно полученным
данным, больше только негативных оценок украинцы поставили партиям
Блок Петра Порошенко и “Народный фронт”, меньше только
негативное отношение к себе вызывает Аграрная партия
Украины.Развитие демократии в стране поддерживают 84% граждан,
независимо от политических предпочтений. 64% украинцев еще не
определились с партией, которую считают близкой себе. Больше
половины украинцев поддерживают равное участие мужчин и женщин в
политической жизни.55% опрошенных хотят, чтобы Украина к 2020 году
была членом ЕС, 15% к этому же сроку хотели бы видеть страну
участником Евразийского таможенного союза. 40% поддерживают
вступление в НАТО к 2020 году.
Инфографика:
Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" – парламентские
партии, которые имеют две самые многочисленные фракции в
парламенте, 136 и 81 мандат соответственно. Аграрная партия не
баллотировались в 2014 году в парламент. Как заявлял ее
лидер Виталий Скоцик, такое решение приняли, чтобы
подготовиться к следующим выборам в Раду.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира