|Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от "Газпрома" и Путина
|16.03.2018 16:20
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"Северный поток-2" - это антиукраинской, антипольский, антисловацький и антиевропейское проект. Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза? "руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта.
Фото: nfront.org.ua
Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов для энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: что первое - бизнес, экономика или все же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран членов ЕС " .
Он подчеркнул, что "Северный поток-2" - это антиукраинской, антипольский, антисловацький и антиевропейское проект: "Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза Как можно поддерживать проект, по которому российский" Газпром ", который не выполняет решение Стокгольмского арбитража, выигранного Украины, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год? "
"Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не (председатель правления" Газпрома ") Миллер, а Кремль и лично Путин. Какая продает не газ, а имеющая энергетическое оружие?" , - сказал он.
"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего" , - отметил Арсений Яценюк.
Международная конференция "Революция, война и ее последствия", который проходит в Варшаве, посвященная событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствий для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.