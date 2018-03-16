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В МИД Украины подтвердили, что во время аварии на горнолыжном курорте в Грузии пострадали украинцы
16.03.2018 16:24
Двум украинцам, получившим травмы при аварии на подъемнике на горнолыжном курорте в Грузии, оказывают медицинскую помощь, заявили в МИДе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД заявил, что пострадавшим оказывают помощь Фото: Gordonua.com "Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 березня 2018 р.
16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в результате чего были госпитализированы восемь человек. По предварительной информации, причиной аварии стало отключение электроэнергии. Подъемник поехал в обратную сторону и несколько гондол столкнулись. У большинства пострадавших открытые переломы и травмы головы.

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