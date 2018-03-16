Двум украинцам, получившим травмы при аварии на подъемнике на горнолыжном курорте в Грузии, оказывают медицинскую помощь, заявили в МИДе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД заявил, что пострадавшим оказывают помощь Фото: Gordonua.com "Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", – говорится в сообщении. Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 березня 2018 р. 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в результате чего были госпитализированы восемь человек. По предварительной информации, причиной аварии стало отключение электроэнергии. Подъемник поехал в обратную сторону и несколько гондол столкнулись. У большинства пострадавших открытые переломы и травмы головы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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