Ученые рассказали о продуктах, помогающих худеть, - в составленный ими перечень вошло много фруктов и молочные изделия. По словам специалистов, в процессе усвоения этих продуктов в организме человека активизирует жировой метаболизм, пишет со ссылкой на .

Грейпфрут

Мнение экспертов о продуктах, способствующих активному жиросжиганию и похудению. В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность от 2 килограммов лишнего веса, отметили специалисты.

Зеленый чай

Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай - 4 чашки напитка в день.

Корица

Полезная в деле похудения приправа – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не позволяет жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями разделять липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.

Молочка и морепродукты

В перечень лучших "продуктов стройности" ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.

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