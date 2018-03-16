|Одинокая кошка стала звездой соцсетей
|16.03.2018 16:37
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Пользовательница Reddit опубликовала снимок своей кошки Пепе, сидящей в пустой комнаты. По словам женщины, животное никак не может смириться с переездом ее соседки и одниноко грустит.
Снимок довольно быстро стал вирусным, собрав за считанные часы свыше 100 тысяч просмотров.
В комментариях пользователи принялись обсуждать свои истории с котами, которые привязывались к хозяевам и тяжело переносили разлуку.
Как сообщал svodka.net, американка Брена обнаружила у себя дома незнакомого кота, который вылез из вентиляционного отверстия в ее квартире.
После того как она выставила видеодоказательство внезапного появления животного, она стала звездой соцсети Twitter.
Стоит отметить, что за четыре дня видео набрало 8 миллионов просмотров и более 440 тысяч лайков.
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