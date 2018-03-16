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В Киеве на стройплощадке нашли тело 13-летней девочки
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16.03.2018 16:39
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В полиции заявили, что у 13-летней девочки были травмы, характерные
для падения с высоты, а на месте происшествия нашли предсмертную
записку. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Девочку искали более суток Фото: kyiv.npu.gov.ua "Потерпевшая –
местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское
управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама.
По словам женщины, дочь пошла около 17.00 часов 14 марта и домой не
вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было", –
рассказали в полиции.Сотрудники ювенальной превенции
пообщались с родственниками и друзьями пропавшей. Они выяснили, что
конфликтов с семьей у нее не было. Участником "депрессивный групп в
социальных сетях" она также не была."Сегодня ювенальные полицейские
получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время в
недострое на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли
девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На
месте происшествия также нашли предсмертную записку", – говорится в
сообщении.Правоохранители выясняют, что стало причиной инцидента.
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