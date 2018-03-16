В полиции заявили, что у 13-летней девочки были травмы, характерные для падения с высоты, а на месте происшествия нашли предсмертную записку. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Девочку искали более суток Фото: kyiv.npu.gov.ua "Потерпевшая – местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь пошла около 17.00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было", – рассказали в полиции.Сотрудники ювенальной превенции пообщались с родственниками и друзьями пропавшей. Они выяснили, что конфликтов с семьей у нее не было. Участником "депрессивный групп в социальных сетях" она также не была."Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время в недострое на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку", – говорится в сообщении.Правоохранители выясняют, что стало причиной инцидента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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