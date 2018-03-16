Российский газовый монополист "" после запуска газопровода "Северный поток-2" начнет поднимать цену на это топливо. Об этом заявил глава НАК "" Андрей Коболев, отметив, что "", пользуясь своей доминирующей позицией на газовом рынке Европы.

При этом, как рассказал он в интервью россияне не допускают на него других поставщиков, в частности, за счет демпинга цен, "поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок", передает

"Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", — заявил глава "Нафтогаза".

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