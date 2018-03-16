Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли близко села Терновое Донецкой области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такое заявление сделал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет Liga.net. Стоит отметить, что случай произошел 10 марта. Вблизи оккупированного Тернового вооруженные люди вели огонь по БПЛА миссии, препятствуя мониторингу и подвергая опасности операторов дрона, - говорится в сообщении. Напомним, в течение прошедших суток, 15 марта, представители незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные Катериновку и Золотое в Луганской области . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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