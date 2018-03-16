С 17-го по 19 марта в Украине возможен "желтый" уровень угрозы для
автотранспорта из-за влияния двух активных юго-западных циклонов,
предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В
Украину снова придут снегопады Фото: ЕРА Согласно сообщению, из-за
влияния двух активных юго-западных циклонов с 17-го по 19 марта
возможен "желтый" уровень угрозы для автотранспорта, а в
центральных областях и Прикарпатье – "красный".15 марта в
Укргидрометцентре сообщили, что в Украине 17–19 марта ожидается
существенное снижение температуры и ухудшение погодных условий,
возможны снегопады.
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