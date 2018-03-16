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Зеленский показал, как упражняется с гантелями
16.03.2018 17:03
Украинский шоумен Владимир Зеленский показал свою тренировку. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зеленский: Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу Фото: zelenskiy_official / Instagram Видео он обнародовал в Instagram."Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора за работу", – написал он.

Вчера был #вечернийквартал, а сегодня пора за работу)))) спс нашим зрителям и звездным гостям. Сняли крутые выпуски. #kvartal95 #квартал95 #доброеутро

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy * official) 15 Мар 2018 в 1:52 PDT
14 марта состоялись съемки шоу "Вечерний квартал".Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Со старших классов он участвовал в КВН. На основе команды "Квартал 95" в 2000-е годы он создал комедийную "Студию "Квартал 95".

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