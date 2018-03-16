

Фото: scfh.ru Эпицентр землетрясения находится в 22 км от поселка Большое Голоустное. Сегодня, 16 марта, в 12:28 местного времени в Приангарье произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители Шелехова, Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского. В эпицентре землетрясения, который находится в 22 км от поселка Большое Голоустное на побережье Байкала, . В городах юга Иркутской области сила колебаний земной коры оценивается в 3-4 балла. Автор: Елена Степанова Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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