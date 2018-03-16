|На Байкале сегодня произошло землетрясение в 5 баллов
|16.03.2018 17:05
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Эпицентр землетрясения находится в 22 км от поселка Большое Голоустное.
Сегодня, 16 марта, в 12:28 местного времени в Приангарье произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители Шелехова, Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского.
В эпицентре землетрясения, который находится в 22 км от поселка Большое Голоустное на побережье Байкала, . В городах юга Иркутской области сила колебаний земной коры оценивается в 3-4 балла.
Автор: Елена СтепановаИсточник - .
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