Жуткое событие поставило на уши всех оперативников . Мужчина пригрозил сотрудникам "" расправой, протянув предмет, похожий на бомбу.

Об этом на странице в написал ". Оперативный", передает .

"Сегодня, Александр Владимирович, 1959 года рождения, ушел решать свои наболевшие вопросы в . Что-то явно пошло не так, муж начал говорить на повышенных тонах с сотрудником, а потом и вовсе начал крыть его матом. Сотрудник попросил мужчину выйти. Когда тот отказался - позвал охрану, а охрана, в свою очередь, вызвала полицию. Когда пришел охранник и мужчина понял, что обычными методами он ничего не добьется - достал из сумки предмет, похожий на бомбу (муляж) и добавил "у вас есть ровно 30 секунд на эвакуацию". В это время прибыл наряд патрульной полиции и полноценной эвакуации не произошло, лишь частично - вывели только Александра Владимировича. Далее, этим инцидентом занималась следственно-оперативная группа", - пишет источник.

Также в соцсети опубликовали фото самого мужчины и его опасной ноши.

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