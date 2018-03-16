Могерини: ЕС твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины

Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляет, что Европейский союз остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Европейский союз подтверждает, что он не признает это нарушение международного права и продолжает его осуждать. Оно по-прежнему представляет собой прямую угрозу международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного юридического порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - отмечается в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС остается привержен политике непризнания, в том числе через применение ограничительных мер. "ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. ЕС не признает проведение Россией выборов на Крымском полуострове", - подчеркнула Ф.Могерини.

По ее словам, осуществляемая Россией "милитаризация полуострова продолжает влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря". "В нарушение международного гуманитарного права жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации", - отмечается в заявлении главы европейской дипломатии.

ЕС также "осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и те ограничения, которые это уже наложило на свободу транзитного передвижения". Глава дипломатии ЕС отмечает, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. "Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения мнения, свобода религии или убеждения, свобода ассоциации, а также право на мирные собрания", - гласит заявление Ф.Могерини.

"Права крымских татар были серьезно нарушены закрытием крымскотатарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров и членов общины. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть гарантирована возможность поддерживать и развивать свою культуру, традиции, образование и идентичность", - призывает заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам.

ЕС вновь призвал к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семены и "всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права". В заявлении указывается на то, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и в отсутствие неоправданного вмешательства.

Евросоюз в лице Ф.Могерини также призвал в полной мере соблюдать международные стандарты в сфере прав человека на полуострове. "Все находящиеся на рассмотрении дела о нарушениях и злоупотреблениях в сфере прав человека, как например: насильственные исчезновения, пытки и убийства, должны быть тщательным образом расследованы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "продолжает оставаться очень важным обеспечение полного, свободного и беспрепятственного доступа международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь". ЕС напомнил о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/190 от 19 декабря 2017 года и призвал к ее полному выполнению, "включая обязательства РФ в рамках действующего международного гуманитарного права".