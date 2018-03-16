Близкая подруга популярной певицы Селены Гомес Франсия Раиса, которая отдала артистке свою почку, призналась, что ей было нелегко пережить послеоперационный период, передает УНИАН .

Согласно словам Франсии, она не только долго приходила в себя после физически, но и психологически ей было довольно трудно.

"Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, поскольку я потеряю то, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, следовательно восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия", - рассказала Раиса в одном из интервью.

Также ранее девушка признавалась, что после операции ей не хотелось ни есть, ни пить. Кроме того, на память об операции у Франсии на животе остался большой шрам.

"Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, следовательно я только ходила", - рассказывала спасительница Селены.

Как сообщал svodka.net, хирургическое вмешательство было необходимо Гомес из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что несколько лет назад у певицы обнаружили опасное аутоиммунное заболевание - красную волчанку. И лучшая подруга звезды актриса Франсия Райса пожертвовала ей свою почку для трансплантации.

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