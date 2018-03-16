|Отдавшая свою почку Селене Гомес подруга теперь страдает депрессией
|16.03.2018 17:12
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Близкая подруга популярной певицы Селены Гомес Франсия Раиса, которая отдала артистке свою почку, призналась, что ей было нелегко пережить послеоперационный период, передает УНИАН.
Согласно словам Франсии, она не только долго приходила в себя после физически, но и психологически ей было довольно трудно.
"Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, поскольку я потеряю то, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, следовательно восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия", - рассказала Раиса в одном из интервью.
Также ранее девушка признавалась, что после операции ей не хотелось ни есть, ни пить. Кроме того, на память об операции у Франсии на животе остался большой шрам.
"Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, следовательно я только ходила", - рассказывала спасительница Селены.
Как сообщал svodka.net, хирургическое вмешательство было необходимо Гомес из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что несколько лет назад у певицы обнаружили опасное аутоиммунное заболевание - красную волчанку. И лучшая подруга звезды актриса Франсия Райса пожертвовала ей свою почку для трансплантации.
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