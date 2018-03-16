Дело Савченко оставляет вопросы и к Петру Порошенко. Ведь именно он награждал ее званием Героя Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил народного депутата Украины Надежду Савченко в подготовке теракта в стенах Верховной рады. Луценко просит парламент снять с бывшей летчицы депутатскую неприкосновенность и дать согласие на ее арест и задержание. Доказательств вины Савченко пока не обнародовано. Но, по словам Генпрокурора, подозреваемая планировала выстрелами из минометов обрушить стеклянной купол парламента, взорвать две гранаты, а затем из автоматов расстрелять выживших депутатов. Как было на самом деле — предстоит выяснить следствию, а затем — суду, информирует svodka.net.

Пуля — не дура

За время после возвращения из российского плена Надежда Савченко сделала очень много откровенно глупых и опрометчивых поступков. Переговоры по собственной инициативе с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР», нелегальная поездка в Донецк, попытки встать на защиту боевиков ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.), поездка в Москву и многое другое полностью подорвали имидж непобедимой украинской летчицы. Из героини Савченко (позывной «Пуля») превратилась в политического фрика, который волей судьбы просто оказался в депутатском кресле.

Савченко так и не стала политиком. Она бралась переписывать Конституцию Украины, создала свою партию и даже успела заявить о намерении баллотироваться в президенты страны. Но все это не придало ей политического веса. Она как была, так и осталась той самой «Пулей», которую, как полагают многие в Киеве, запустили из российских спецслужб.

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Могла ли Савченко планировать какую-то силовую акцию в здании Верховной рады? Не исключено. Надежда собирается в 2019 году баллотироваться в президенты Украины. Ей надо привлечение к себе внимание. Думала ли она о перевороте? Да, в этом она сама созналась журналистам. По силам ли ей совершить то, что ей инкриминирует Генеральная прокуратура? С помощью чужой силы — вполне. А вот готова ли она была к военному перевороту в масштабах страны? Вряд ли. Скорее ее привлекала роль борца против существующей власти, нежели роль человека, который готов повергнуть Украину в пучину безвластия и хаоса.

Путчисты-неудачники

За последние полгода в Украине в подготовке государственного поворота были обвинены Михаил Саакашвили, его товарищ Северион Дангадзе, а также глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан. Теперь в этой компании оказалась и Надежда Савченко. По данным СБУ и ГПУ, Саакашвили и Дангадзе готовили протестные акции против нынешней власти, Рубан и Савченко — планировали военный переворот. Дело Саакашвили приостановили после его выдворения из Украины. Дангадзе и Рубан сидят в СИЗО. А Савченко пока ждет решения парламента о том, лишать ли ее депутатской неприкосновенности.

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Во всех этих историях без исключения фигурирует зал Верховной рады Украины. Именно на него, если верить следователям, и пытались покуситься путчисты. Саакашвили и Дангадзе готовили захват парламента. Савченко хотела разгромить Раду вместе с депутатами. А Владимир Рубан якобы готовил еще и план уничтожения высшего руководства страны во главе с президентом Петром Порошенко — вот следовательно и вез из оккупированного Донбасса оружие. Словом, упомянутая четверка путчистов выглядит такой себе хунтой, рвущейся к власти. Причем действовали они практически порознь.

Во всех этих историях, которые поведала Генеральная прокуратура, есть один важный вопрос, который пока остается без ответа: довольно ли для успешного государственного переворота в Украине захвата здания только Верховной рады? Может ли отсутствие парламента парализовать жизнь в Украине? И что, в конечном счете, дает путчистам ликвидация главного законодательного органа страны? Вероятно, ответы на эти вопросы должны давать не только следователи, но и политики.

По ком бьет Луценко

Ожидаемый арест Надежды Савченко станет ударом не только по самой летчице, но и по Юлии Тимошенко. Бывшая узница Кремля в 2014 году возглавляла избирательный список «Батькивщины» на выборах в парламент. Да, Надежда давно покинула фракцию, но ведь депутатский мандат остался при ней. Не исключено, что вся эта история с Савченко будет использована против Тимошенко во время президентской кампании 2019 года. Шутка ли, «агент Кремля» вел партию Тимошенко в Верховную раду!

Но дело Савченко оставляет вопросы и к Петру Порошенко. Ведь именно он награждал ее званием Героя Украины. Ведь именно эта власть, если летчица является завербованным агентом ФСБ, не позволила контрразведке принять соответствующие меры против Савченко. Более того – при попустительстве СБУ Надежда ездила в оккупированный Донецк. Ну, и главное — как человек с сомнительной репутацией мог быть членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и иметь доступ к государственной тайне?

Если кто-то думает, что с арестом Савченко нынешняя украинская власть выиграет, то сильно ошибается. СИЗО для нее станет только политическим трамплином. Ведь все инкриминируемое ей еще предстоит доказать еще в суде. Который, конечно, должен состояться в период президентской предвыборной кампании, участником которой планирует быть и Надежда Савченко.

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