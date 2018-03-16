Главу так называемого ЦИК Крыма Михаила Малышева СБУ подозревает в организации незаконного референдума на полуострове в 2014 году, выборов в местные органы и Госдуму РФ, а также подготовке выборов президента РФ. СБУ подготовила подозрение главе российского "ЦИК" в Крыму за организацию незаконных выборов Фото: crimea.izbirkom.ru При этом спецслужба сообщила, что ведется досудебное следствие по незаконной деятельности председателя российского "ЦИК" в Крыму по организации незаконных выборов президента РФ на территории полуострова. При этом СБУ установила, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию в АРК незаконных выборов президента России."Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в убыток государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны", – сообщили в Службе безопасности.СБУ также предупредила граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ в Крыму.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.15 марта представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Европейский союз не признает итоги выборов президента России, проведенных на территории аннексированного Крыма. Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на полуострове.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что МИД работает над списком лиц, на которых могут быть распространены санкции после проведения выборов президента РФ в аннексированном Крыму. По его словам, в списке будут лица, которые принимают участие в организации этих выборов или способствуют им.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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