Президент Петр Порошенко решил назначить на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом Порошенко сообщил в соцсети.

«По моей инициативе ВР приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — отметил глава государства.

По его словам, формат Антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. «Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», — заявил он.

Президент добавил, что поставил перед командующим Объединенными силами задачу — укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.

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