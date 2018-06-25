|Эрдоган победил на досрочных выборах президента
|25.06.2018 06:08
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В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли досрочные выборы президента и парламента. А сегодня, в понедельник, 25 июня, глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, заявил, что выборы выиграл действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Таким образом глава ЦИК, по сути, признал победу турецкого лидера на выборах, передает ТАСС.
Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10% барьер, они будут представлены в парламенте".
Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается. Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший соперник от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей. Что касается остальных кандидатов, то Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" - 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия, - 0,9%; Догу Перинчек от партии "Родина" - 0,2%.
В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов - 11,6%, а "Хорошая партия" - 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.