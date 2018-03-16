Президент России готовится к войне, о чем свидетельствуют данные западных разведок, а Европа сама взращивает монстра.

"По данным западных разведок, Путин готовится к войне. Это бесспорно по всем признакам: расположение войск, типы вооружений, постановка экономики под контроль государства и т.д. В это время Европа строит планы на расширение закупок русского газа и продолжает покупать нефть", – об этом написал на своей странице в заместитель гендиректора Первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев, передает .

По его словам, у России нет других денег и быть не может.

"Кроме нефти, газа и страха, она ничего на экспорт не производит. Ирония судьбы в том, что кормить/вооружать будущего агрессора больше других хотят Германия и Австрия. Прошлый рейх, как мамка, дает сиську нынешнему. Или берет сиську. Или не сиську. Дело в сути — не в аллегориях", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, Россия в конечном итоге пойдет войной на Европу.

"Европа сама взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной. Думаете, хер*ы бюргеры, на Украине он остановится, а вас будет любить? Будет. Только форма этой любви вам не совсем понравится", – резюмировал он.















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