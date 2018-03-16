Новые положения в законодательстве направлены на улучшение условий ведения бизнеса для украинцев.

Польское правительство начало процедуру социально-миграционной политики, благодаря которой будут облегчены условия нахождения в Польше трудовых мигрантов, в том числе из украинского государства.

Такое заявление озвучил глава Министерства инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский в ходе XI Форума «Европа — Украина».

Согласно словам чиновника, после изменений фирмам из Польши будет проще трудоустроить граждан иных государств, прибывших из-за восточной границы, в том числе польское правительство намерено внимательно изучить, для каких именно целей в стране нужны рабочие, каких профессий и для каких отраслей.

Стоит отметить, что новые положения направлены на улучшения условий ведения бизнеса в Польше для граждан Украины.

В это же время в правительстве Польши подчеркнули, что такие изменения начнут действовать ближе к летним каникулам.

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