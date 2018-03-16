Отравление в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля является примером применения Кремлем нервно-паралитического оружия, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко назвал отравление химической атакой Кремля Фото: president.gov.ua "Химическая нападение Кремля в Великой Британии дает шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другой страны. И это ни что иное, как посягательство на суверенитет Великой Британии, и сегодня власть Великой Британии четко подчеркнула, что это сделано по непосредственному указанию руководства Российской Федерации", – сказал он.От имени Украины Порошенко выразил "полную и безоговорочную" солидарность с народом Великобритании.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем.В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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