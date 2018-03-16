Если в конце февраля оптовики продавали свежий огурец по 45-46 грн./кг, то к середине марта цена упала до 31-32 грн./кг. Виной всему почти полностью приостановленные экспортные поставки: украинские производители не могут соперничать с другими поставщиками по цене. А потому продают свою продукцию только на внутреннем рынке.

По данным агентства «Шувар-инфо», оптовые цены на огурцы сортов «Эстафета» и «Атлет» упали до 29-30 грн./кг. А гладкий овощ и вовсе продают по 20-23 грн./кг. Это примерно в 1,5 раза дешевле, чем годом ранее.

Невзирая на прошлогодние успехи в части наращивания экспортных поставок, в нынешнем году украинский огурец за границу практически не отправляют. Причина проста: прочие страны-производители предлагают лучшие цены.

Украинский огурец «Эстафета» иностранцы готовы брать не дороже 20-21 грн./кг, а за гладкий не дают больше 14-16 грн./кг. Причем в ближайшее время ситуация для тепличных хозяйств не улучшится. Более того, в апреле, по мере выхода на рынок мелких производителей, цены упадут еще сильнее, считают эксперты.

И напоминают, что в 2017 году Украина поставила на внешние рынки порядка 4,8 тыс. т огурца на сумму $5,3 млн. Причем 60% экспортных поставок пришлись на страны ЕС, прежде только Польшу, Эстонию и Латвию.

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