|Monatik упал со сцены в Минске
|16.03.2018 17:43
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#МинскЗвучит сногсшибательно!!!! * спасибо всем и лично каждому кто разделил с нами эти незабываемые эмоции !!! #УпалиВЛюбовь #УдарилисьВТанцы #ктоНеПадалТотНеПоднимался *Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik * official) 15 Мар 2018 в 12:18 PDT
Концерт в Минске Monatik дал 15 марта.Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ.Monatik занимал кресло судьи на проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Сейчас он является судьей вокального шоу "Голос. Дети".
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