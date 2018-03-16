|Мустафа Найем заявил об истинной цели "поправок Лозового"
|16.03.2018 17:50
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Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии.
Об этом на своей странице в Facebook написал Мустафа Найем, информирует svodka.net.
Наконец-то выяснилась истинная цель внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Я утверждаю и готов дискутировать с кем угодно, что внесенные поправки — это не ошибка, а попытка системного препятствования антикоррупционным органам в расследовании экономических, служебных и коррупционных преступлений.
Эти поправки не касаются прав и интересов рядовых граждан или бизнеса. Они защищают тех, у кого есть большие деньги и большие полномочия. Выяснилось это случайно. Во время обсуждения компромиссного варианта изменений УПК авторы поправки и их союзники из БПП готовы были согласиться на какие угодно уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части уголовного кодекса. Ниже я привел неполный перечень преступлений, для которых Радикальная партия и БПП просили сделать исключения.
ПРОСТО ПОЧИТАЙТЕ ПЕРЕЧЕНЬ И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО — это обман, контрабанда, хищение госиммущеста, фальсификация, поделка денег, превышение служебных полномочий, рейдерство, доведение до банкротства, отмывание денег, уход от уплаты налогов и т.п. Стесняюсь спросить: а где тут рядовые граждане?!
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И я думаю, вы с первой попытки догадаетесь, какой правоохранительный оран чаще только сталкивается с этими статьями Уголовного кодекса. Это НАБУ.
И еще. Считаю несправедливым называть эти изменения «поправками Лозового». Правда звучит иначе. Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии. Это не мои вымыслы, а голый факт- исполком РПЛ возглавляет прежний директор меткомбиата им. Ильича — Юрий Зинченко, принадлежащего бывшему спонсору Партии регионов и Виктора Януковича — Ринату Ахметову. Знаю господина Зинченко лично, его есть за что почитать и он точно не про политику. Думаю, речь скорее только идет об управлении рискованным инвестиционного проектом, а не политической партией.
СТАТЬИ КОДЕКСА, РАДИ КОТОРЫХ ВНОСИЛИ ПОПРАВКИ
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Стаття 190. Шахрайство
Розділ VII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Розділ XVIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
И на всякий случай, ниже — результаты голосования за отмену
поправок по фракциям: