Россия сделает все возможное, чтобы миротворцев из стран-членов НАТО на Донбассе не было, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" военный знаток Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Козий: Самая ударная составляющая любой миротворческой операции – силы США Фото: golos.ua "Группировка войск, сосредоточенная на этих территориях, составляет как минимум два армейских корпуса. Учитывая внешний ресурс, их численность может достигать и 200 тыс. человек. Приплюсуйте сюда 400 км неконтролируемого участка границы с РФ. В итоге 15 тыс. миротворцев для урегулирования ситуации на Донбассе может быть недостаточно. Тем более, мы пока не знаем мандат миссии. Это не та численность, которая сможет поддерживать мир на востоке Украины. Вопрос еще: согласна ли России на установление мира на Донбассе? На сегодняшний день РФ в Совбезе ООН делает все возможное, чтобы добиться своего. Они вообще не хотят введения миротворцев", – отметил Козий.По его словам, Москва не пойдет на то, чтобы в миротворческой миссии на Донбассе были представители стран-членов НАТО."Вообще сейчас сложно прогнозировать, какого количества миротворцев будет довольно. Возможно, нам понадобится такая же задача, как была во времена войны Южной и Северной Кореи. Самая ударная составляющая любой миротворческой операции – силы США. Европа только начинает прозревать. Играя в русскую рулетку, они чуть ли сами себя не застрелили. Россия сделает все возможное, чтобы миротворцев из стран-членов НАТО на Донбассе не было. То же касается и государств ЕС – Москва найдет любые поводы для отказа. Поэтому все зависит от того, как быстро мы сможем создать серьезную армию и провести реформы, чтобы наша страна стала привлекательной для инвесторов. Рост экономики положительно отразится на украинской армии", – подчеркнул Козий.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".18 февраля 2018 года министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что его страна готова помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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