|ЧП на канатной дороге в Грузии: люди прыгали с высоты (ВИДЕО)
|16.03.2018 17:58
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Канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадало 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести, сообщили в правительстве Грузии.
В Грузии на курорте Гудаури из-за отказа тормоза подъемник поехал в обратную сторону, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online, информирует svodka.net.
Отмечено, что канатную дорогу удалось остановить только через 1,5 — 2 минуты.
«Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении компании развития горных курортов Министерства экономики Грузии.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезли пострадавших в амбулаторию Гудаури.
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Грузинские власти уже связалась с компанией-производителем канатной дороги — «Доппельмаер», чтобы они выслали своих экспертов для установления причин сбоя в работе системы.
В компании развития горных курортов также заявили, что государство полностью покроет расходы на лечение пострадавших.