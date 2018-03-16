Граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова, заявил министр внутренних Дел Украины Арсен Аваков. Аваков сообщил временному поверенному в делах РФ в Украине о позиции украинской стороны Фото: kmu.gov.ua "Украина заявила решительный протест Министерству иностранных дел РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь. МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", – говорится в заявлении, обнародованном Аваковым. https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1695929500497149 В условия агрессивной гибридной войны России против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации частей Донецкой и Луганской областей, а также проведения незаконных выборов на суверенной украинской территории МВД Украины приняло решение: в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах."Во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – говорится в сообщении.Аваков отметил, что МВД просить дипломатов и граждан РФ подчиниться законным требованиям Украины. Министр добавил, что сообщил временному поверенному в делах РФ в Украине о позиции украинской стороны."Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" сообщали о намерении 18 марта блокировать дипломатические учреждения РФ в Украине, чтобы не допустить голосования на выборах президента России.МИД РФ в ответ потребовал от Киева обеспечить безопасное голосование для россиян на выборах президента РФ в Украине.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Кроме Путина за должность президента РФ будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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