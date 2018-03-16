Что мужчина всегда замечает в женщине во время интима По теме: Вы не сможете развить ваши отношения с партнером, если вы не чувствуете себя комфортно рядом с ним, не так ли? Некоторые женщины застенчивы по своей природе, а другие легче избавляются от своих комплексов. Мужчины склонны замечать определенные вещи во время секса, пишет со ссылкой на . 1. Глаза Вы можете обмануть партнера языком тела, но ваши глаза не смогут. По глазам он сможет узнать о ваших мыслях и чувствах. Одним взглядом вы сможете изменить все! 2. Движение тела Движение вашего тела имеет решающее значение. Одно плохое движение может испортить момент. Осознайте этот факт! Избавьтесь от запретов и освободите свое тело. 3. Дыхание Ваш партнер, конечно же, заметит, как будет меняться ваше дыхание. Это даст ему четкое намек на ваши чувства. НЕ подделывайте оргазм! 4. Уверенность Никому не нравится неуверенная в себе женщина. Любите свое тело и гордитесь тем, что у вас есть. Просто будьте собой. Он это обязательно заметит!











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