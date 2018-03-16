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Умер режиссер "Ребенка к ноябрю" и "Земского доктора" Павловский
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16.03.2018 18:06
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Украинский и российский режиссер Александр Павловский скончался на
71-м году жизни. Павловский работал в Украине и РФ Фото:
kino-teatr.ru Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов
РФ.На момент смерти режиссеру было 70 лет.Александр Павловский
работал на Одесской киностудии в 1970-1980-х годах. В
1993-1999 годах был художественным руководителем киностудии
"Аркадия", главным режиссером муниципального телеканала Одессы.С
2000 года работал на киностудиях в Москве.Павловский снял следущие
фильмы и сериалы: "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок
судьбы", "Депутатский час", "Струны для гавайской гитары", "Трест,
который лопнул", "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая
личность", "И черт с нами!", "Ребенок к ноябрю", "Зефир в
шоколаде", "Левая грудь Афродиты", "Жрица любви", "Атлантида",
"Бомба для невесты", "Адвокат", "В ритме танго", "Дети белой
богини", "Петля", "Земский доктор", "Людмила".
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