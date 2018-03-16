От членов АМКУ требуют согласовать лицензионные условия для лотерейного рынка без учета замечаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) соберет закрытое внеочередное заседание, чтобы заново обсудить требование Министерства финансов утвердить проект лицензионных условий для лотерейного рынка в Украине, сообщает "". Заседание состоится 16 марта в 16:00.

Рассматривать документ собираются в прежней редакции, без правок, несмотря на утвержденный АМКУ на прежнем заседании негативный отчет по лотерейному рынку.

Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская прокомментировала такое решение главы комитета.

"Сегодня на комитете должно было рассматриваться письмо относительно согласования лицензионных условий в редакции прошлого года – именно эти Лицензионные условия АМКУ ранее не согласовал. Минфин ссылался на то, что мы нарушили порядок Кабинета Министров, отказавшись согласовывать лицусловия. В связи с этим Минфин просит их безотлагательно согласовать и завизировать, несмотря на все наши замечания. Проект решения выносится относительно согласования с замечаниями. Но за внесение этого решения в повестку дня не проголосовало большинство членов комитета: 2 члена комитета из присутствующих были против, 3 воздержались и еще 3 было "за". В связи с этим вопрос не был проголосован.

Во-первых материалы о решении были предоставлены членам комитета за 15 минут до заседания, а не за 2 суток, как этого требует порядок для ознакомления.

Во-вторых в полномочия АМКУ не входит вопрос о выполнении или не выполнении регламента. Третья причина в том, что мы уже рассматривали этот проект ранее", - сказала она.

Тем не менее глава профильного комитета принял решение назначить внеочередное заседание комитета.

"Оно состоится в 16:00 или 16:30 сегодня. При этом на повестку дня внесен только один вопрос - согласование письма Минфина относительно лицензионных условий. И нам дают время до 16:00 на внесение замечаний", - сказала Загребельская.

По ее словам в практике комитета таких прецедентов еще не было, однако Загребельская заявила, что ее позиция останется неизменной.