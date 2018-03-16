Решение Николаевского горсовета о досрочном прекращении полномочий мэра Николаева Александра Сенкевича было принято с нарушениями законодательства, отметила судья Центрального райсуда города. Сенкевича восстановили в должности Фото: Миколаївська міська рада / Facebook Судья отметила, что решение горсовета было принято с нарушениями законодательства."Суд решил иск удовлетворить, признать противоправным и отменить решение Николаевского горсовета от 5 октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского головы с дня его принятия", – заявила она.Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.5 октября Николаевский городской совет проголосовал за недоверие мэру Сенкевичу, его работу признали неудовлетворительной. Сенкевич обжаловал решение в суде.11 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов в локальный орган власти.500 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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