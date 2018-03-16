Верховный суд продолжит 23 марта рассматривать иск Саакашвили к Порошенко по указу о лишении гражданства

Кассационный административный суд Верховного суда Украины продолжит 23 марта рассматривать иск экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о незаконности лишения его украинского гражданства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу суд отклонил ряд ходатайств адвокатов М.Саакашвили, в частности о личном участии президента П.Порошенко в данном процессе и об обеспечении личного участия М.Саакашвили, который 12 февраля был выдворен с территории Украины, в рассмотрении этого иска.

При этом в суд поступили истребованные по ходатайству адвокатов документы из администрации президента Украины, которые стали основанием предоставления М.Саакашвили гражданства Украины в 2015 году и лишение его гражданства Украины в 2017 году, и о привлечении Государственной миграционной службы Украины к этому делу в качестве третьей стороны.

Адвокаты М.Саакашвили попросили суд предоставить им время для ознакомления с указанными документами, в связи с чем суд объявили перерыв в заседании до 23 марта.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева близко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.