В воскресенье, 18 марта, граждан Российской Федерации не будут допускать на территорию дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам главы МВД, исключение будет сделано лишь для российских дипломатов.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - заявил министр.

При этом он пообещал обеспечить должную охрану всех российских дипучреждений.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, во избежание провокаций и возможных тяжких последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - согласно Венской конвенции", - отметил Аваков.

В этом контексте он подчеркнул, что накануне в МИД РФ направили письмо с протестом и потребовали не проводить выборы 18 марта в аннексированном Крыму.

"МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - заявил Аваков.

Он отметил, что в этих условиях МВД приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины, на территории российских дипломатических миссий. В воскресенье 18 марта режим охраны дипломатических учреждений РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации - подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - резюмировал Аваков.

Как сообщал svodka.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Крым является территорией Украины и там могут проходить только украинские выборы .

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