Одна из серьезных угроз, стоящих перед Украиной, – вероятность развала государства изнутри. Это следствие коррупции во власти, агентов влияния и разочарования общества в реформах, носящих, скорее, декоративный характер. Необходимо безотлагательно поднимать экономику и усиливать благосостояние граждан, потому что время работает против Украины, заявил "ГОРДОН" прежний начальник Генштаба и экс-командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана. Владимир Замана: Надо победить коррупцию, выбрать нормальных государственников, провести настоящие, а не фейковые реформы. Иначе развал. Другого не вижу. И время работает против нас Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com ."Думаю, в сравнении с 2014-м, вероятность внутреннего развала Украины повысилась. И наши западные соседи этим воспользуются. У каждого свои национальные интересы, несмотря на то, что общий враг вроде бы один – Россия", – сказал Замана.Он убежден, что как только Украина экономически и политически ослабнет еще сильнее, чем четыре года назад, западные государства-соседи "отхватят себе" ее территории."Враг внутри не менее опасен, чем враг снаружи. Опасен тем, что 27 лет независимости Украины наша политическая элита подводила страну к сегодняшней ситуации. Они ничего не сделали, чтобы не допустить такого отношения регионов к центру и народа к власти. У нас были и остаются проблемы в Западной Украине. Думаю, отношения с Польшей уже показали: как только Украина ослабнет донельзя, западные области начнут отваливаться, а страны-соседи, якобы наши адвокаты в ЕС, тут же отхватят их себе. Это надо понимать и не строить иллюзий. В этом мире считаются только с сильными", – подчеркнул Замана.По его словам, ослабление страны – это результат коррупции, агентов влияния и общего разочарования украинского общества в "фейковых ревормах"."На ближайшее время самая большая проблема – внутренняя. Развал Украины изнутри. Это следствие коррупции, агентов влияния, общего разочарования общества. Посмотрите на историю Украины, такое было не раз. Экономику надо поднимать. Срочно. Надо победить коррупцию, выбрать нормальных государственников, провести настоящие, а не фейковые реформы. Иначе развал. Другого не вижу. И время работает против нас. Нужно безотлагательно усиливать благосостояние граждан, и тогда Украину никто не победит", – подытожил Замана.16 марта 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено разорвать программу экономического сотрудничества c РФ.Ранее замглавы Минэкономразвития Михаил Титарчук заявил, что в 2014 году Украина потеряла 15,75% ВВП и сможет нарастить довоенный уровень валового внутреннего продукта к 2020–2021 году.По данным Национального банка, рост реального ВВП Украины в 2017 году составил 2,1%.В Нацбанке прогнозируют, что экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году и но замедлится до 2,9% в 2019–2020 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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