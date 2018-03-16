Допуск в здание будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом

Как сообщает пресс-служба министерства, доступ в дипучреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут обеспечать в этот день за надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий в соответствии с Венской конвенцией. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", - говорится заявлении.

МВД призывает дипломатов и граждан России "подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законов Украины".