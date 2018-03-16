Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия из-за своих заявлений близко приблизилась к "красной линии". Об этом Климкин сказал в интервью "ВВС Украина", передает со ссылкой на .

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже близко приблизилась к красной линии. Так с партнерами в принципе не разговаривают", - заявил Климкин.

По словам главы отечественного , действия Венгрия являются "сознательной политической манипуляцией или откровенным искажением реальности".

"Ну какая задача на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе набег на помещение венгерского сообщества организовала . Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Венгрии считают, что набег на здание Общества венгерской культуры Закарпатья подтверждает инициативу со стороны венгерских властей относительно присутствия наблюдателей в западной части Украины, в частности на Закарпатье.

Кроме того, Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде не рекомендует гражданам Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта 2018 года из-за возможных провокаций.

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