Вердикт суда вступит в силу, если не будет обжалован в апелляционной инстанции.

Центральный районный суд Николаева удовлетворил иск экс-мэра Николаева Александра Сенкевича, избранного от «Самопомощи», к Николаевскому горсовету об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий. Суд постановил, что решение горсовета не соответствует законодательству, информирует svodka.net.

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Решение суда в пятницу огласила судья Центрального райсуда Наталья Черенкова.

Во время оглашения вердикта судья напомнила аргументацию истца Александра Сенкевича. Он настаивал на незаконности импичмента. В частности, в регламенте не была точно указана процедура отстранения городского головы. Истцу также не предоставили возможность предоставить свои аргументы после оглашения проекта решения перед голосованием. При проведении тайного голосования порядок был нарушен, поскольку не было установлено наличие кворума. Кроме того, участники голосования могли свободно общаться. Также порядок не предусматривает подписания решения секретарем при действующем голове.

«Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим иск подлежит удовлетворению», — решил суд.

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Вердикт суда вступит в силу, если не будет обжалован в апелляционной инстанции.

Как сообщали новости дня ранее, Николаевский горсовет 5 октября 2017 года признал неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение.

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