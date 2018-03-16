|Фонд госимущества представил список главных объектов приватизации на 2018 год
|16.03.2018 18:36
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Слайд: spfu.gov.ua
Трубаров отметил, что в презентации есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контакты их руководства.6 марта Виталий Трубаров сообщил, что ФГИ с начала года перечислила в госбюджет 253 млн грн от приватизации и аренды госимущества. Кроме того, он заявил, что фонд планирует выручить от приватизации государственного имущества 21,3 млрд грн в 2018 году.
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