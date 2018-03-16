|Huawei представила свою версию iPhone X
|16.03.2018 18:42
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Компания Huawei выпустила недорогой смартфон P20 Lite, который очень напоминает внешне iPhone X. Устройство получило отличительный «вырез» вверху экрана со встроенными в него сенсорами, а также вертикальную двойную камеру. Об этом пишет The Verge.
По части характеристик известно, что устройство имеет дисплей с диагональю 5,84 дюйма FHD+, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, информирует svodka.net.
В основу гаджета лег процессор Kirin 659, а работает оно под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0 поверх нее.
Камеры смартфона получили дозволение 16 Мп — как основная, так и фронтальная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.
Приблизительная стоимость новинки составляет 460 долларов США.
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