Граждан РФ не пустят в консульства проголосовать на президентских выборах. Это мы так жестко ответили на все и за все?

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4157; coreola.articleid = 236881; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4157] = 4157; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Паралимпиада Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/buzhanskiy.html", "name": "Макс Бужанский" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Макс Бужанский

Граждан РФ не пустят в консульства проголосовать на президентских выборах. Это мы так жестко ответили на все и за все? { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/buzhanskiy/grazhdan-rf-ne-pustyat-v-konsulstva-progolosovat-na-prezidentskih-vyborah-eto-my-tak-zhestko-otvetili-na-vse-i-za-vse-236881.html" }, "headline": "Граждан РФ не пустят в консульства проголосовать на президентских выборах. Это мы так жестко ответили на все и за все?", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2368/81_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-16T18:34:45+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Блогер Максим Бужанский прокомментировал заявление главы МИД Украины Арсена Авакова о том, что граждане РФ не смогут проголосовать на выборах президента России в дипмиссиях в Украине." , "keywords": "Украина, выборы президента РФ 2018, Макс Бужанский" } Макс Бужанский Украинский блогер. все материалы автора → Граждан РФ не пустят в консульства проголосовать на президентских выборах. Это мы так жестко ответили на все и за все? Сегодня 18.34 | комментариев: Находящихся в Украине граждан РФ не пустят в консульства проголосовать на президентских выборах послезавтра.Трехкопеечный цирк. Это мы так жестко ответили на все и за все? Да пусть идут куда хотят, и голосуют за кого угодно, нам-то что?Я бы с намного большим интересом посмотрел на список чиновников и политических деятелей, имеющих работающий в РФ бизнес. А смотреть, как россияне страдают, не имея возможности сделать чудовищно сложный выбор между Путиным, Берковой и Собчак – неинтересно.Показуха убого смотрится, даже когда все очень хорошо. Когда все совсем нехорошо – самоубийство. Источник: Макс Бужанский / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки все так жестко ответили это Теги: макс бужанский